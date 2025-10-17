LVV steunt Betheljada met voedsel en plan voor zelfvoorziening

Stichting Betheljada heeft op Wereldvoedseldag (16 oktober) een donatie van groenten en fruit ontvangen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV). Directeur Kavita Mohan noemt de geste broodnodig, omdat de stichting volledig leunt op giften die door de huidige economische situatie steeds schaarser worden. De overhandiging vond plaats in het gebouw van Betheljada.

Volgens Maitriedebie Jagroep, onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, staat gezonde voeding centraal in het streven naar voedselzekerheid. “Goed voedsel consumeren heeft direct invloed op betere productie,” benadrukte zij, met de oproep om alle groepen in de samenleving hierbij te betrekken.

Tijdens een rondleiding stelde LVV bovendien vast dat de stichting kampt met structurele tekorten aan personeel en voedsel.

LVV koppelt de eenmalige donatie aan een bredere aanpak. Vorig jaar schonk het ministerie een plantenkas, maar daar is nog extra ondersteuning voor nodig. Het ministerie onderzoekt hoe verdere hulp vorm kan krijgen, met het oog op veilig voedsel, certificering en praktische begeleiding richting gedeeltelijke zelfvoorziening.

Het thema van Wereldvoedseldag dit jaar—“Hand in Hand, voor beter voedsel en een betere toekomst”—sluit aan bij die koers. LVV zegt Betheljada actief te blijven ondersteunen en roept ook het publiek op om bij te dragen met betere voeding en hulp in natura, zodat de dagelijkse zorg minder kwetsbaar wordt voor schommelingen in donaties.

Betheljada, dat op 20 november zijn 46-jarig bestaan viert, biedt zorg en onderdak aan ruim zestig bewoners met een beperking van 3 tot 48 jaar. Met een nieuw masterplan en uitbreiding van de keuken wil de organisatie groeien naar zeventig bewoners, maar personeelstekorten en een gebrek aan vrijwilligers blijven knellen.

Mohan doet daarom een dringende oproep: de bewoners zijn kwetsbaar en verdienen liefde, aandacht en steun—“Betheljada kan dit niet alleen.”