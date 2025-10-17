GranMorgu nadert: Suriname bouwt aan eigen offshore-keten met nieuwe taskforce

Suriname maakt vaart met de voorbereiding op de offshore-productie die in 2028 moet starten bij GranMorgu van TotalEnergies. Bedrijven, overheidsinstanties en professionals werken aan aansluiting op de eisen van de internationale supply chain, met nadruk op training, certificering en werkprocessen die aansluiten op de sectorstandaarden.

Kern van die aanpak is het Local Content-beleid van TotalEnergies: Surinaamse talenten en ondernemingen moeten daadwerkelijk meedraaien in de operaties. Op 6 en 7 oktober organiseerden TotalEnergies EP Suriname (TEEPSR) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) een technische Supply Vessel Services (SVS)-workshop in het Marriott Hotel. Meer dan zeventig deelnemers — lokale leveranciers, technische experts en enkele internationale partners — verkenden kansen, bespraken veiligheids- en milieunormen en toetsten de mate van gereedheid. “Een project van deze omvang kan niet zonder actieve Surinaamse bijdragen,” aldus Hercules Medeiros, Field Operations Manager bij TEEPSR.

Bevoorradingsschepen vormen de ruggengraat van offshore-activiteiten. Daarom lag de focus op capaciteiten zoals maritieme inspecties, tankonderhoud, hydraulische reparaties en certificering. Deelnemers vergeleken hun huidige niveau met internationale benchmarks en stelden vervolgstappen vast; een solide managementsysteem is daarbij de eerste stap richting certificering, benadrukte Medeiros.

De discussies maakten duidelijk dat menselijk kapitaal de doorslag geeft. “We hebben nu een helder beeld van de eisen voor GranMorgu, maar er is een tekort aan jonge, gecertificeerde ingenieurs,” zei Mawdo Allendy (Independent Measuring Services). Mervel Kotzebue (DP World Suriname en VSB-vicevoorzitter) sprak van een gedeelde verantwoordelijkheid om diensten op het vereiste niveau te brengen. Het SVS-initiatief wil daarom meer zijn dan losse trainingen: het moet een ecosysteem smeden waarin bedrijven, professionals en toezichthouders samenwerken. Volgens TotalEnergies gaat de aanpak “verder dan energie leveren” en richt die zich op duurzaam succes van Surinaamse bedrijven.

Als uitvloeisel van de workshop is de Supply Vessel Services Taskforce opgericht om inzichten te vertalen naar een concreet actieplan. In het team zitten momenteel Bryan Ristie (MAS), Wayne Martoredjo (APA), Amanda Sheombar (CNB), Nigel Sloot (Kepler Group), Cherie Fränkel (DP World) en Susan Bansropansingh (TEEPSR); één positie is nog vacant. De taskforce werkt aan actieplannen, certificerings­tijdlijnen en afstemming met internationale partners — een volgende stap richting een Surinaamse supply chain die lokaal draagvlak combineert met wereldwijde kwaliteitsnormen.