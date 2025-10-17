Fri Fri Suriname: 3-delige docudrama over vijftig jaar onafhankelijkheid Suriname

Op 25 november 2025 is het vijftig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Hoe ging dat en wat betekende het voor mensen in Suriname en Nederland? De nieuwe docudrama-serie Fri Fri Suriname brengt dit belangrijke, maar vaak onderbelichte stuk geschiedenis tot leven. De serie is bedoeld voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar biedt ook volwassenen nieuwe inzichten in een gedeelde geschiedenis waar we in Nederland vaak maar weinig van weten.

Fri Fri Suriname vertelt het verhaal van het Suriname van 1975: de roerige periode rondom de onafhankelijkheid. Geïnspireerd op de succesvolle NTR jeugdserie ’13 in de Oorlog’ wisselen ook hier documentaire, archiefbeelden en dramascènes elkaar af. Presentator Tirsa With, onder andere bekend van Het Klokhuis, neemt de kijkers mee in de geschiedenis, terwijl in het fictie gedeelte twee vriendinnen worden gevolgd: de Afro-Surinaamse Sharona en de Hindoestaanse Tara. Alle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben namelijk grote invloed op hun leven en vriendschap.

Scenarioschrijver van Fri Fri Suriname Glynis Terborg: ‘De kracht van Fri Fri Suriname ligt in de combinatie van documentaire, archiefbeelden en drama. Archiefbeelden en feiten vormen de basis, maar juist het dramagedeelte maakt de geschiedenis invoelbaar. Bij een jeugdserie kun je niet alleen het politieke verhaal vertellen – dan krijg je vooral oudere experts aan het woord. Voor kinderen is identificatie belangrijk. Door persoonlijke verhalen en drama-elementen leef je mee met wat er gebeurt.’

Presentator Tirsa With: ‘Zelfs mijn ouders hebben veel geleerd van deze serie, terwijl zij in Suriname zijn opgegroeid. Er kwamen dingen voorbij die ook voor hen nieuw waren. Dat maakt het extra bijzonder: het biedt herkenning, maar is ook leerzaam.’

Fri Fri Suriname is geregisseerd door Sacha Vermeulen (documentaire) en Mischa Kamp (drama). Met rollen van onder anderen An-Genély Baarn, Jiya Rishaya Soekhlal, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Daniël Kolf.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door: de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, het Cultuurfonds en het DNB Fonds.

Uitzending: Fri Fri Suriname is vanaf zondag 16 november wekelijks om 19.20 uur te zien bij NPO Zapp op NPO 3 en als serie in zijn geheel te bekijken op NPO Start.