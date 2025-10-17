Bewaker Indonesische ambassade slaat alarm van mislukte roofoverval; criminelen voortvluchtig

HomeOnderwerpenJustitie en politieBewaker Indonesische ambassade slaat alarm van mislukte roofoverval; criminelen voortvluchtig
politie-voertuig met zwaailicht in Suriname
Archieffoto

De bewaker van de Indonesische ambassade aan de Van Brussellaan in Suriname zag afgelopen nacht vijf gewapende en gemaskerde criminelen op het terrein en sloeg direct alarm.

Vernomen wordt dat de daders witte handschoenen droegen en probeerden een inbraak dan wel een roof te plegen.

Toen ze werden betrapt door de bewaker, sloegen ze meteen op de vlucht in een grijze Toyota Vitz. De bewaker bleef ongedeerd.

De politie van Uitvlugt, samen met leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en het Quick Response Team (QRT), was snel ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Simons: geen gratieverzoek van veroordeelden, Decemberzaak juridisch gesloten
