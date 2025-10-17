Auto volledig uitgebrand aan de Wayamboweg

Een witte Toyota Camry is donderdagmiddag aan de Wayamboweg in Suriname volledig uitgebrand.

De brandweer van post Jarikaba rukte direct uit, meldt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Vernomen wordt dat de brand begon bij de linker voorband van het voertuig. Toen de Surinaamse brandweer arriveerde, stond de auto al volledig in lichterlaaie en bevond deze zich op straat.

De politie van Jarikaba was eveneens ter plaatse en coördineerde de situatie. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Ondanks de snelle inzet kon het voertuig niet meer worden gered en brandde het volledig uit.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend en wordt onderzocht.