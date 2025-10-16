HomeOnderwerpenJustitie en politieVertrekkende passagier met openstaande boete aangehouden op luchthaven
Justitie en politieToerismeNieuws uit SurinameUitgelicht

Vertrekkende passagier met openstaande boete aangehouden op luchthaven

-

0
Vertrekkende passagier met openstaande boete aangehouden op luchthaven

Op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven van Suriname is woensdag een vertrekkende passagier aangehouden omdat hij een verkeersboete open had staan.

De man die de boete niet kon betalen, zag zijn reis in rook opgaan en werd door de politie meteen overgebracht naar het Huis van Bewaring Santo Boma om zijn vervangende straf van 21 weken en drie dagen uit te zitten.

De actie maakte deel uit van een controle door de Dienst Executie Strafvonnissen (DES) en gaat om passagiers die zich schuldig hebben gemaakt aan verkeersovertredingen en door de rechter zijn gevonnist. Ze waren van plan om het land te verlaten zonder hun verkeersboetes te hebben betaald.

Deze passagiers werden op de luchthaven opgehouden totdat zij hun boetes hadden voldaan. Wie dat niet kon, werd staande gehouden.

Volgens de Surinaamse politie voert DES dit soort controles ook uit bij verkeersacties op de weg, wat eveneens kan eindigen in onmiddellijke detentie. Wie verrassingen wil voorkomen, wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met DES via WhatsApp op 08808652.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Salarbaks: “Schietende politieagent heeft een track-record van mensen boeien en in elkaar timmeren”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen