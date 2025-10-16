Vertrekkende passagier met openstaande boete aangehouden op luchthaven

Op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven van Suriname is woensdag een vertrekkende passagier aangehouden omdat hij een verkeersboete open had staan.

De man die de boete niet kon betalen, zag zijn reis in rook opgaan en werd door de politie meteen overgebracht naar het Huis van Bewaring Santo Boma om zijn vervangende straf van 21 weken en drie dagen uit te zitten.

De actie maakte deel uit van een controle door de Dienst Executie Strafvonnissen (DES) en gaat om passagiers die zich schuldig hebben gemaakt aan verkeersovertredingen en door de rechter zijn gevonnist. Ze waren van plan om het land te verlaten zonder hun verkeersboetes te hebben betaald.

Deze passagiers werden op de luchthaven opgehouden totdat zij hun boetes hadden voldaan. Wie dat niet kon, werd staande gehouden.

Volgens de Surinaamse politie voert DES dit soort controles ook uit bij verkeersacties op de weg, wat eveneens kan eindigen in onmiddellijke detentie. Wie verrassingen wil voorkomen, wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met DES via WhatsApp op 08808652.