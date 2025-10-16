Tsang: “Bezig met wetsvoorstel voor tolheffing zwaar transport op wegen en bruggen”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) is bezig met een wetsvoorstel voor tolheffing voor zwaar transport over de wegen en bruggen in Suriname. De brug over de Coppenamerivier bij Witagron stortte vrijdag gedeeltelijk in, toen een trekker met oplegger, beladen met houtblokken, eroverheen reed. De oplegger en de lading kwamen daarbij in de rivier terecht.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag merkte de bewindsman op dat hij naar aanleiding hiervan al opdracht had gegeven om een evaluatie te laten maken van alle bestaande bruggen.

Een van de bruggen waar hij zich ook zorgen over maakt, is de brug bij Stolkertsijver. Indien daar een probleem zou ontstaan, dan zou Oost-Suriname worden geïsoleerd. Verder wordt ook de controle op bruggen opgevoerd. Hiervoor zal hij een aantal zaken bespreken met zijn collega’s van Defensie en Justitie en Politie.

Ten aanzien van de ingestorte brug bij Witagron stelde Tsang dat er sinds 2018 al een verbod bestaat voor zwaar materieel. “Sinds 2018 is er een opname gemaakt en daarbij is aangegeven dat zwaar materieel er niet overheen kon. Er stond ook een bord: maximaal 10 ton. Sinds 2018 was daar een militaire post gestationeerd die ervoor zorgde dat zwaar transport er niet overheen mocht. Ergens in 2020 moet die post zijn verwijderd, waardoor al het transport eroverheen ging met alle nare gevolgen van dien,” aldus Tsang.

Het herstellen van deze brug gaat minimaal zes maanden duren, maar volgens de minister wordt er gekeken naar oplossingsmodellen om dat sneller te doen met minder middelen.

In de tussentijd wordt gekeken naar mogelijkheden om met ondernemers een noodbrug te maken bij de Kaboerikreek, waardoor de mensen van Apoera via de aangelegde weg naar Nickerie kunnen. Voor wat betreft de gestrande personen in het gebied is er naar een mogelijkheid gekeken. Daarbij is er een ondernemer die zijn ponton ter beschikking had gesteld om iets meer dan 30 voertuigen te kunnen vervoeren.

Echter was er een miscommunicatie met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), die vond dat de ponton niet mocht uitvaren omdat die niet gecertificeerd was voor voertuigen. In de tussentijd dat wij met MAS bezig waren, heeft de ondernemer een bericht gekregen van MAS dat hij absoluut niet mocht uitvaren. Toen heeft de ondernemer besloten om houtblokken in te laden, want dat is zijn werk. Hierdoor is het geplande vertrek vandaag niet doorgegaan,” zei Tsang.

Volgens de bewindsman kregen autoriteiten ook te maken met verhitte mensen die gestrand zijn, wat voor hem ook begrijpelijk is. Het ministerie is nu bezig te kijken naar kleinere pontons, maar helaas is een van de eigenaren van deze pontons gisteren komen te overlijden. Dat heeft ook een domper op de operatie gebracht.