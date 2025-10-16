Salarbaks: “Schietende politieagent heeft een track-record van mensen boeien en in elkaar timmeren”

De tragische gebeurtenis waarbij de 33-jarige ondernemer Akash Jagroep dinsdagavond is overleden na meerdere keren met een dienstwapen te zijn beschoten door de 35-jarige politieman Afzal I., kon volgens NDP-parlementariër Aziez Salarbaks voorkomen worden.

De betrokken politieambtenaar is volgens hem een oud-bekende in Nickerie die al een aantal keren in opspraak is geweest en er is recent een onderzoek naar hem gestart door de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ). Het zou volgens Salarbaks beter zijn als Afzal I. na zijn laatste veroordeling niet terug was gelaten in het Korps Politie Suriname.

“Hij stond er bekend voor dat hij mensen gaat boeien en mishandelen. Hij heeft een track-record van mensen boeien en in elkaar timmeren. Hij was vermoedelijk ook betrokken geweest en is over de kop gegaan met een splinternieuwe Musso in 2018. Hij heeft die pick-up, een dienstvoertuig, kapotgereden. Vermoedelijk heeft hij ook een bromfietser in zijn knieën geschoten.

Hij heeft daarna een aantal personen zwaar mishandeld en op den duur werd hij voor het gerecht gesleept. En hij is toen veroordeeld voor twee jaren. Dat alles is in de afgelopen zes jaren gebeurd. Nadat hij werd veroordeeld heeft een inspecteur van politie voor hem gepleit dat hij terugkomt in het korps”, zei de parlementariër op D-TV Express.

Volgens Salarbaks is hij recent ook door een vader erop geattendeerd dat zijn zoon door Afzal I. na een melding van dronkenschap op 4 september jl. is opgehaald en naar het politiebureau is gebracht ter ontnuchtering. Daar zou deze zoon zijn mishandeld door politieagenten, waaronder ook Afzal I.

Nadat Salarbaks naar het desbetreffend politiebureau belde om informatie over dit geval te vragen, kreeg hij van de politie-inspecteur te horen dat de persoon niet is mishandeld, maar op zijn oog is gevallen. De NDP’er geloofde dit verhaal niet en om te voorkomen dat deze zaak in een doofpot zou belanden heeft hij alle bewijsmateriaal, waaronder foto’s en een aangifteslip, afgestuurd naar minister Harish Monorath van Justitie en Politie.

Op grond hiervan werd Afzal I. van de politiepost Nickerie gemuteerd naar politiepost Corantijn in afwachting op het onderzoek van OPZ. Na dit geval zou Afzal I. een avond een hele poos thuis intimiderend bij het inrit van Salarbaks komen stoppen.

“Nu komt hij op een andere politiepost en hij schiet iemand dood. Dit had voorkomen kunnen worden als er anders was opgetreden. Want die man was vrij op voorwaarde. Dus hij mocht zulke dingen niet meer doen”, aldus de NDP’er, die vindt dat het KPS jaarlijks alle manschappen aan een psychische onderzoek moet onderwerpen.