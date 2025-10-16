Ram Rambaratsingh krijgt FNV-diversiteitsprijs 2025

De FNV heeft haar diversiteitsprijs 2025 toegekend aan kaderlid Ram Rambaratsingh. De vakbond roemt zijn jarenlange strijd voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid—werk dat recent uitmondde in een historische stap: Surinaamse ouderen krijgen eindelijk AOW-compensatie van vijfduizend euro. Duizenden mensen zien daarmee een oud onrecht gecorrigeerd.

Rambaratsingh reageert dankbaar. Hij noemt de erkenning van een van de krachtigste maatschappelijke organisaties in Nederland ‘een grote eer’ en benadrukt dat zo’n prijs helpt om kwesties zichtbaar te maken die anders onder de radar blijven. Juist die zichtbaarheid, zegt hij, is nodig om verandering te forceren.

Volgens interim-voorzitter Dick Koerselman belichaamt Rambaratsingh de kernwaarden van de FNV: solidariteit, rechtvaardigheid en het lef om onrecht aan te pakken. Zijn succes met de AOW-compensatie toont, aldus Koerselman, wat één vasthoudende burger kan bereiken wanneer je organiseert, volhoudt en de macht rechtstreeks aanspreekt—een overwinning die verder reikt dan één doelgroep en staat voor gelijke behandeling van iedereen.

Rambaratsingh beperkte zich nooit tot één dossier. Hij trok ook aan de bel over torenhoge vliegticketprijzen naar Suriname, de visumplicht, onevenredige controles op Schiphol, studiekosten en gezinshereniging van ouderen. Daarnaast steekt hij via vrijwilligerswerk veel tijd in het bestrijden van armoede en het ondersteunen van senioren.

De FNV-diversiteitsprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor leden die zich uitzonderlijk inzetten voor diversiteit en tegen discriminatie en racisme. Met de uitreiking aan Rambaratsingh onderstreept de vakbond dat vasthoudend activisme niet alleen erkenning verdient, maar ook tastbare resultaten kan opleveren.