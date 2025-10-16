OWRO pakt zandwegen en bermen aan in Para

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) heeft op dinsdag 14 oktober werkzaamheden uitgevoerd in het district Para, in het gebied van Plantage Hanover.

De werkzaamheden betroffen het egaliseren en profileren van diverse zandwegen, alsook het afscheren van dichtbegroeide bermen met inzet van een motorgrader.

De wegen die zijn aangepakt omvatten onder meer de David Verweg en de zijweg richting de Désiré Delano Bouterse Highway.

De werkzaamheden vonden plaats in aanwezigheid van buurtbewoners en werden uitgevoerd in samenwerking met het Commissariaat van Para.

De controle en begeleiding van het werktraject vielen onder de verantwoordelijkheid van S. Sadhoe, districtshoofd OWRO en J. Gummels.

Deze gezamenlijke inspanning draagt bij aan de verbetering van de infrastructuur en leefomgeving in het district Para, meldt het ministerie.