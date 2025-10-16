HomeOnderwerpenJustitie en politieOnbekenden proberen auto in brand te steken met stuk kleding in benzinetank
Onbekenden proberen auto in brand te steken met stuk kleding in benzinetank

Onbekenden proberen auto in brand te steken met stuk kleding in benzinetank

De politie in Suriname kreeg afgelopen nacht een melding van een poging tot brandstichting aan de Kokosstraat.

De 60-jarige benadeelde ontdekte dat onbekenden hadden geprobeerd zijn voertuig in brand te steken. Het gaat om een witte Toyota Opa die in de garage van zijn woning geparkeerd stond.

De verdachten zouden stukken van kleding in de benzinetank van het voertuig hebben gestopt en getracht het voertuig hiermee in brand te steken.

Door de snelle ontdekking van het voorval kon erger worden voorkomen en bleef het voertuig gespaard. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek om de dader(s) op te sporen.

