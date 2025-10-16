HomeOnderwerpenGezondheidMisiekaba: "SZF moet terug naar corebusiness en zich toeleggen op verzekeringstaken"
Gezondheid

Misiekaba: “SZF moet terug naar corebusiness en zich toeleggen op verzekeringstaken”

minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA)

Het Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) moet volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) terug naar de corebusiness als zorgverzekeraar. Er zal hiermee dan een einde moeten komen aan bijvoorbeeld de eigen SZF-apotheken.

“Ik begrijp waarom het SZF sommige nevenactiviteiten is gaan doen, omdat er een enorme vraag was en de diensten die daarvoor moesten opdraaien niet altijd adequaat draaiden. Dus dan zit je als overheid er wel mee. Want ik moet garanderen dat de volksgezondheid en zeker de kwestie van medicamentenvoorziening goed gaat. En als anderen dat niet kunnen doen, dan zal ik als overheid wel inspringen.

Dus dat SZF dat in het verleden heeft gedaan, ik heb er begrip voor. Maar we denken dat SZF toch moet teruggaan naar haar corebusiness, zich moet toeleggen op haar verzekeringstaken en ervoor moet zorgen dat de medicamenten die afgesproken zijn in de klapper beschikbaar zijn,” zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Indien de overheid toch vindt dat het SZF bepaalde nevenactiviteiten moet gaan doen, dan moet er volgens hem duidelijk aan de samenleving worden aangegeven dat het bedrijf een heroriëntatie is ondergaan en bepaalde diensten nu daaraan zijn toegevoegd.

Voor nu ziet de minister graag dat het staatsbedrijf werkt aan het beschikbaar stellen van medicamenten die in de medische klapper voorkomen, waardoor personen niet extra hoeven te betalen voor andere medicamenten. “Dus ik denk dat SZF voldoende werk heeft binnen haar corebusiness,” aldus de minister.

