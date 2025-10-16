Man aangehouden na aangifte van verkrachting, mishandeling en levensbedreiging partner

De politie in Suriname heeft een man, aangeduid als K.V., in verzekering gesteld na ernstige beschuldigingen van zijn partner. De vrouw meldde zich op maandag 13 oktober bij de afdeling Huiselijk Geweld van het politiebureau Meerzorg en deed aangifte van verkrachting en bedreiging met een misdrijf tegen het leven.

Volgens haar verklaring woont zij ongeveer een jaar samen met K.V. en voelt zij zich al geruime tijd niet meer veilig in de woning. Ze stelt dat zij tegen haar wil is misbruikt en herhaaldelijk is mishandeld, waarbij de verdachte haar ook met de dood zou hebben bedreigd.

De aangeefster schetste daarnaast een patroon van dagelijks alcoholmisbruik door K.V., waarna het regelmatig tot ruzies kwam die uitliepen op geweld. De voortdurende onveiligheid vormde voor haar aanleiding om naar de politie te stappen.

Na de aangifte werd het onderzoek opgestart door de politie-eenheid in Meerzorg. De verdachte is op 13 oktober 2025 opgespoord, aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. In overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is vervolgens besloten hem in verzekering te stellen.

De afdeling Huiselijk Geweld van politiebureau Meerzorg zet het onderzoek voort.