HomeOnderwerpenJustitie en politieMan aangehouden na aangifte van verkrachting, mishandeling en levensbedreiging partner
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man aangehouden na aangifte van verkrachting, mishandeling en levensbedreiging partner

-

0
in verzekering gesteld

De politie in Suriname heeft een man, aangeduid als K.V., in verzekering gesteld na ernstige beschuldigingen van zijn partner. De vrouw meldde zich op maandag 13 oktober bij de afdeling Huiselijk Geweld van het politiebureau Meerzorg en deed aangifte van verkrachting en bedreiging met een misdrijf tegen het leven.

Volgens haar verklaring woont zij ongeveer een jaar samen met K.V. en voelt zij zich al geruime tijd niet meer veilig in de woning. Ze stelt dat zij tegen haar wil is misbruikt en herhaaldelijk is mishandeld, waarbij de verdachte haar ook met de dood zou hebben bedreigd.

De aangeefster schetste daarnaast een patroon van dagelijks alcoholmisbruik door K.V., waarna het regelmatig tot ruzies kwam die uitliepen op geweld. De voortdurende onveiligheid vormde voor haar aanleiding om naar de politie te stappen.

Na de aangifte werd het onderzoek opgestart door de politie-eenheid in Meerzorg. De verdachte is op 13 oktober 2025 opgespoord, aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. In overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is vervolgens besloten hem in verzekering te stellen.

De afdeling Huiselijk Geweld van politiebureau Meerzorg zet het onderzoek voort.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Kadensi: “Als gif een persoon zou moeten zijn, dan zou het Doekhie heten”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen