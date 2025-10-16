Lading illegaal hout onderschept in Brokopondo

Een reguliere verkeersactie in Brokopondo heeft dinsdagmiddag 14 oktober 2025 geleid tot de onderschepping van een verborgen lading illegaal hout. Op de kruising van de Avobakaweg en de Brownsweg in Suriname hielden agenten een truck met huif staande voor controle.

Bij inspectie bleek in de afgedekte laadruimte een partij hout verstopt te zitten. De bestuurder, P.R., was niet alleen: ook de vermeende eigenaar van de lading bevond zich ter plaatse.

Beiden werden direct staande gehouden vanwege vermoedens van smokkel.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee mannen aangehouden. Zij zijn vervolgens overgedragen aan de afdeling Economische Delicten, die het onderzoek naar herkomst, hoeveelheid en bestemming van het hout voortzet.

De politie laat weten dat het onderzoek in volle gang is en sluit verdere aanhoudingen niet uit.