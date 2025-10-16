HomeOnderwerpenJustitie en politieLading illegaal hout onderschept in Brokopondo
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Lading illegaal hout onderschept in Brokopondo

-

0

Een reguliere verkeersactie in Brokopondo heeft dinsdagmiddag 14 oktober 2025 geleid tot de onderschepping van een verborgen lading illegaal hout. Op de kruising van de Avobakaweg en de Brownsweg in Suriname hielden agenten een truck met huif staande voor controle.

Bij inspectie bleek in de afgedekte laadruimte een partij hout verstopt te zitten. De bestuurder, P.R., was niet alleen: ook de vermeende eigenaar van de lading bevond zich ter plaatse.

Beiden werden direct staande gehouden vanwege vermoedens van smokkel.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee mannen aangehouden. Zij zijn vervolgens overgedragen aan de afdeling Economische Delicten, die het onderzoek naar herkomst, hoeveelheid en bestemming van het hout voortzet.

De politie laat weten dat het onderzoek in volle gang is en sluit verdere aanhoudingen niet uit.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Houten laagbouwwoning te Paradise afgebrand
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen