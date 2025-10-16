Kadensi: “Als gif een persoon zou moeten zijn, dan zou het Doekhie heten”

Arnold ‘Kadensi’ Boekoeroe heeft fel gereageerd op de uitspraken van NDP’er Rashied Doekhie. De oud-parlementariër zei eerder als reactie op Kadensi’s brief aan president Simons, waarin de artiest aangeeft als adviseur te willen worden ingezet.

Doekhie wees daarop dat Kadensi tijdens de campagne tegen de NDP streed en sneerde: “En dan wil je nu dat ik je als gifmenger in mijn keuken moet brengen?”

Kadensi stelt dat Doekhie met deze uitspraken een grote fout heeft gemaakt en de NDP hiermee enorme schade heeft toegebracht. Hij vraagt zich af hoe de NDP’er niet begrijpt dat de verkiezingsstrijd voorbij is. Kennelijk zou dat komen omdat ‘ze enkele jaren terug DNA met hem hebben gedweild’, verwijzende naar de vechtpartij in ’s Landsvergaderzaal tussen Doekhie, Ronnie Brunswijk en Paul Somohardjo.

“Hoe kan je me een gifmenger noemen? Als gif een persoon zou moeten zijn, dan zou het Doekhie heten. Doekhie na a moro gif ini a politiek dyaso ini Sranan. Die man moet rekening houden dat hij met een adviseur van de president praat. We hebben geen NDP-president, broeder. We hebben een Surinaamse president…voorgedragen door een partij. Maar als je daar het kabinet zit, dan ben je geen NDP-president. Yu na president gi allasma. Door te vragen waarom ik met hun wil gaan werken, heeft hij zijn partij geschaad. Want dat wil zeggen dat mensen toch worden uitgesloten”, zei de VHP’er op D-TV Express.

De artiest merkte op dat in tegenstelling tot wat Doekhie beweert, hij geen campagne tegen de NDP heeft gevoerd. En dat kwam, omdat hij enorm respect heeft voor wijlen Desi Bouterse.

“Ik heb hard voor mijn partij gewerkt om Suriname te wijzen wat mijn partij, de VHP, kan doen. Als ik me op deze mannen zou hebben gericht, zou ik meerdere punten hebben om ze aan te vallen. En geloof me, die 18 zetels zouden dalen. En ook al zou ik op hun hebben gewerkt, het was propagandatijd. Zolang de verkiezingen voorbijzijn, is de strijd ook voorbij. Want waarom hebben ze dan met de ABOP en NPS gewerkt? Een heleboel van ze hebben elkaar aangevallen. Waarmee zijn we bezig? Hij snapt dat ding niet. Maar ja, als ze die man zo hard hebben getimmerd dan toch a san ne kmopo uit yu ede? Ze hebben DNA met jouw gedweild”, aldus Kadensi die niet verder in de goot met Doekhie wenste te gaan.

Kadensi, die zijn brief twee maanden terug op het kabinet van het staatshoofd heeft ingediend, stelt dat de samenleving ervoor moet waken dat het kabinet geen pras-oso kabinet wordt. Hij vindt het frappant dat president Simons, net als in het geval van het gratieverzoek van vier van de 8 decemberveroordeelden, zijn verzoeksbrief ook niet zou hebben ontvangen. Indien er personen zouden zijn die brieven zouden achterhouden, dan vindt de VHP’er dat de president moet optreden.

“Wanneer je een brief naar het kabinet schrijft, dan moeten ze een sein geven dat zij het hebben ontvangen. Er is getekend voor ontvangst. Maar dan moet je desnoods een mailtje of telefoontje terugkrijgen. Zo hoort het bij een goed georganiseerde kabinet”, aldus de VHP’er, die Doekhie een overloper noemde.