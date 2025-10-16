Houten laagbouwwoning te Paradise afgebrand

Een houten laagbouwwoning aan de Ramdath Tewarieweg, in het ressort Paradise in het district Nickerie, is in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 oktober 2025 afgebrand.

De politie van het bureau Paradise deed na de melding van de woningbrand het adres aan voor onderzoek en trof bij aankomst eigenaar G.N. ter plaatse aan. De woning stond reeds in lichterlaaie en is volledig afgebrand.

Volgens de eigenaar woonde hij alleen in het huis. Hij werkt als losse arbeider en was omstreeks 21.00 uur dinsdagavond thuis. Na een bad te hebben genomen, stak hij een kaars aan en plaatste die in de woonkamer, waarna hij weer vertrok.

Toen hij omstreeks 02.15 uur terugkeerde, zag hij dat zijn woning in brand stond. Hij alarmeerde zijn buren, waarna een buurtbewoner de politie inschakelde.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en ook niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

De politie van voornoemd bureau en de afdeling Forensische Opsporing (FO) zijn belast met het onderzoek naar deze woningbrand.