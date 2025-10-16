HomeOnderwerpenMaatschappijBootvervoer gestart voor gestrande personen en voertuigen van Kabalebo naar Nickerie
Bootvervoer gestart voor gestrande personen en voertuigen van Kabalebo naar Nickerie

Het bootvervoer is woensdagochtend gestart voor gestrande personen en voertuigen van Kabalebo naar Nickerie, nadat de brug over de Coppenamerivier bij Witagron op vrijdag 10 oktober gedeeltelijk was ingestort.

De brug stortte in, toen een trekker met oplegger, beladen met houtblokken, eroverheen reed. De oplegger en de lading kwamen daarbij in de rivier terecht.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) heeft een dag na het incident samen met verschillende autoriteiten een oriëntatiebezoek gebracht aan de brug.

Tsang zei in een interview dat de brug al lange tijd aan herstel toe was. Hij herinnerde eraan dat de brug in 2018 ook tijdelijk werd afgesloten.

Volgens de minister zijn er destijds twee keer bestekken opgemaakt voor herstelwerkzaamheden, maar is het nooit tot uitvoering gekomen. Dat uitstel heeft er volgens de minister toe geleid dat de brug niet goed is onderhouden.

Volgens de bewindsman is onderhoud het grote probleem in Suriname, omdat er onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Daarin zal volgens hem verandering moeten komen.

De OWRO-minister zei dat uit de eerste beoordeling blijkt dat de brug niet binnen twee weken kan worden hersteld; er wordt gekeken naar een herstelperiode van zeker een half jaar.

Bootvervoer voor personen en voertuigen is een tijdelijke maatregel, totdat de brug is hersteld en weer veilig kan worden gebruikt.



