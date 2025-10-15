Schade aangericht aan toegangsweg Bharrat Jagdeo Demerara River Bridge, bestuurder moet herstelkosten betalen

De bestuurder van een minibus heeft op maandag 13 oktober vroeg in de ochtend schade aangericht op de oostelijke toegangsweg van de onlangs geopende Bharrat Jagdeo Demerara River Bridge (BJDRB) in Guyana, het westelijke buurland van Suriname.

Het voertuig reed tegen de middenberm aan. De bestuurder raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij is opgenomen.

Procureur-generaal en minister van Rechtszaken Anil Nandlall heeft tijdens het televisieprogramma Issues in the News verklaard dat de staat schadevergoeding zal eisen van de bestuurder.

Volgens de bewindsman geldt er een strikt beleid waarbij iedereen die schade toebrengt aan overheidsbezit, verantwoordelijk wordt gehouden voor de herstelkosten.

De politie is naar zeggen van Nandlall een onderzoek gestart en wordt de omvang van de schade aan de infrastructuur momenteel vastgesteld. Hij benadrukte dat in dit soort zaken een beleid van ‘gelijke behandeling’ geldt, ongeacht wie erbij betrokken is.

De procureur-generaal liet weten dat, zodra de herstelkosten bekend zijn, deze worden doorgegeven aan zijn ministerie. Vervolgens zal, zoals in eerdere gevallen, een brief worden gestuurd met het verzoek om compensatie. Als de reactie op die brief onbevredigend is, zal de staat overgaan tot juridische stappen.

Nandlall benadrukte dat de regering vastbesloten is om schade aan publieke eigendommen niet ongestraft te laten. Volgens hem wordt iedereen die door roekeloos, nalatig of opzettelijk gedrag infrastructuur vernielt, aansprakelijk gesteld voor de schade, zonder uitzonderingen.