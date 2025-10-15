Santokhi: “Ik denk niet dat wij die vrijbrief moeten geven aan sociale media, want het kwaad wordt daar gecreëerd”

VHP-parlementariër Chan Santokhi vindt dat er beperkingen op sociale media in Suriname moeten komen, waarmee wordt voorkomen dat kwaadwilligen vrijbrief krijgen om etnische haat via deze platformen aan te wakkeren.

“Volgt u de sociale media. Er zijn enorm veel uitspraken die op dagelijkse basis worden gedaan over etniciteit. Ik denk niet dat wij die vrijbrief moeten geven aan de sociale media, want het kwaad wordt daar gecreëerd. En wat je daarbuiten hoort van wie dan ook, zijn uitspattingen van dat kwaad. En dat kwaad moeten we in de kiem smoren.

Zo uit het hoofd weet ik niet welke technische mogelijkheden we hebben, maar dit kan niet, wat men allemaal op sociale media doet”, zei het voormalige staatshoofd van Suriname in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Santokhi benadrukte dat alle uitspraken die een inbreuk maken op de eenheid en diversiteit als natie, direct moeten worden afgekeurd.

“We hebben gekozen voor een land, een samenleving van ruim 600.000 mensen, dat we hier samen met elkaar leven. We zijn afhankelijk van elkaar. Dat we elkaar moeten ondersteunen, respecteren en tolereren. Dat is die bromki dyari. Dat moeten we doen en alle uitspraken afkeuren”, aldus de VHP-leider.

Santokhi merkte op dat hij bij het aantreden van Henry Ori in 2023 als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) opdracht heeft gegeven om op de basisscholen te starten met cultuuronderwijs.

“Gelukkig heeft hij dat al ontwikkeld, maar daar moeten we beginnen. Of het nu de tweede of derde klas is. Daar moeten we beginnen met de cultuur van Suriname en de culturen van de verschillende groepen. Want eerlijk gezegd, we doen alsof we die dingen weten en kennen”, aldus de volksvertegenwoordiger.