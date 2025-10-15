Ruzie tussen politieagent en ondernemer eindigt in schietpartij met dodelijke afloop

Een ruzie tussen een agent van het Korps Politie Suriname en een ondernemer is dinsdagavond volledig uit de hand gelopen in Nickerie.

Waterkant.Net verneemt dat de politieman meerdere keren heeft geschoten op de ondernemer, die als gevolg daarvan is overleden in het Mungra Medisch Centrum. Volgens de nabestaanden zou de agent acht keer hebben geschoten.

De wetsdienaar sloeg na de daad op de vlucht en meldde zich niet lang daarna op het politiebureau. Hij is door zijn collega’s aangehouden.

Op het moment van schrijven zijn de verschillende Surinaamse politie-eenheden op de plaats delict bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is volgt een update.