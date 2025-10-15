Ramnandanlal: “Standbeeld voor Bouterse plaatsen is niet voldoende”

Oud-parlementariër en PALU-ondervoorzitter Henk Ramnandanlal vindt dat het plaatsen van een beeld ter nagedachtenis van Desi Bouterse niet voldoende is. Belangrijk volgens hem is dat de naam van de oud-legerleider, die tot 20 jaar cel voor meervoudige moord werd veroordeeld en een jaar lang ondergedoken was, wordt verschoond en vooral de geschiedenis van Suriname wordt herschreven.

“Ik denk wel dat hij te zijner tijd de plaats zal krijgen die hij verdient. Want een standbeeld alleen is niet voldoende. Het gaat er vooral om dat datgene waarvoor hij is veroordeeld, in een juist perspectief moet worden geplaatst. Alle feiten moeten op tafel komen, zijn naam moet verschoond worden en ik denk dus dat vooral de geschiedenis van Suriname herschreven moet worden.

En we zeggen altijd: de geschiedenis zal hem vrijspreken. Maar dat zal niet zomaar gaan. Wij als Surinamers zullen ons deel op ons moeten nemen en we moeten beseffen dat het op de eerste plaats onze taak is om te beseffen dat Suriname een soeverein land is en dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dit land tot ontwikkeling te brengen”, zei Ramnandanlal in een interview op Sign-in tv.

Op de dag dat Desi Bouterse 80 jaar zou zijn geworden, klonk de roep om een blijvend eerbetoon luider dan ooit. Weduwe Ingrid Bouterse-Waldring merkte maandagavond tijdens de bijeenkomst ‘Tribute aan Desi Bouterse’ op dat zij zelf bezig is met het opzetten van een sociale stichting onder de naam ‘Desi Delano Bouterse Foundation’.

De keuze voor een sociale stichting is omdat Bouterse altijd bereid was mensen te helpen. Verder zouden ook vrienden achter de schermen bezig zijn met het schrijven van een boek over hem en het vervaardigen van een borst- of standbeeld.

“We zijn bezig met Bouterse en we gaan het niet zo laten. Ik denk dat hij het verdient. We gaan door met zijn legacy. Dat is wat ik denk dat wij als familie, vrienden en partijgenoten wel voor Bouterse moeten doen”, aldus Bouterse-Waldring.