President Simons: “Benoeming Akiemboto in RvC Staatsolie is een normale zaak”

De benoeming van Sergio Akiemboto, die momenteel Chief of Staff is bij het Kabinet van de President, in de Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie Suriname N.V. is volgens president Jennifer Simons een normale zaak.

“Het is een normale zaak. Er zijn veel mensen die ergens werken die ook hun plaats hebben in de Raad van Commissarissen. Met de specifieke bedoeling om daar de vertegenwoordiging te zijn van een ministerie of, in dit geval, van het kabinet”, zei het staatshoofd in een interview op LIM FM.

Diverse personen, waaronder ook NDP’ers, hebben met verontwaardiging gereageerd over het besluit van Simons om Akiemboto met een tweede functie te belasten.

Onder andere de NDP’er Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ vindt dat de paarse partij onnodig extra ruis naar zich toetrekt. Volgens Makoe zou het beter zijn geweest als Akiemboto voor deze tweede functie zou hebben bedankt en voorgesteld zou hebben om iemand anders voor te dragen in zijn plaats.

“En ifi unu wani kenki a systeem, dan zou het niet wijs zijn om twee, drie en vier goed tot dik betaalde functies te moeten willen hebben. En ik durf gewoon te zeggen dat de NDP genoeg kader heeft”, aldus Makoe.