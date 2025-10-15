Politieman schiet ondernemer (33) dood na slepend conflict over appartement

De fatale schietpartij van gisteravond in Nickerie is zeer waarschijnlijk het gevolg van een hoogopgelopen ruzie over een appartement. Daarbij werd de eigenaar, Akash Jagroep (33, foto), doodgeschoten; als verdachte geldt een voormalig huurder, de 35-jarige politieman Afzal I.

De affaire speelde al langer. Jagroep is eigenaar van een perceel met meerdere appartementen. Een daarvan was eerder bewoond door de agent en zijn echtgenote R.S. Over de eigendom van het huis en perceel ontstond onenigheid. Volgens insiders zou de huurder hebben geprobeerd zich het appartement toe te eigenen via een onrechtmatige overschrijving.

Naar aanleiding hiervan zouden I. en zijn vrouw opdracht hebben gekregen het appartement te verlaten, maar zij bleven naar verluidt zitten. Jagroep liet daarop de stroom- en watertoevoer afsluiten. Desondanks hielden de ex-bewoners het appartement bezet en gaven zij de sleutel niet terug.

Dinsdagavond reed Jagroep langs zijn pand aan de Van Idsingaweg in het ressort Waldeck en bezocht kort een huurder in een ander appartement. Toen hij even later in zijn auto terugkeerde, arriveerde agent I. met een dienstvoertuig bij het appartement. Er ontstond een woordenwisseling tussen beiden.

Tijdens die confrontatie, omstreeks 22.30 uur, zou de politieman zijn dienstwapen hebben getrokken en meerdere keren gericht op Jagroep hebben geschoten. De eigenaar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Na het schieten liet de agent het dienstvoertuig achter en vluchtte te voet.

De politie van het ressort Waldeck ging na de melding van het incident naar het betreffende adres voor onderzoek. Daar werd het slachtoffer in zijn zwartgelakte voertuig met schotverwondingen aangetroffen en was niet aanspreekbaar. Per eigen gelegenheid werd hij voor medische behandeling afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC), maar bij aankomst vertoonde hij geen tekenen van leven meer. Een arts stelde formeel zijn overlijden vast.

Na het incident meldde de agent zich aan op het politiebureau Corantijn, waar hij tewerk is gesteld. Hij werd direct ontwapend, aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Waldeck. Hangende het onderzoek is de politieman na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek wordt overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personeel Zaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname.

In opdracht van het OM is het ontzielde lichaam van het slachtoffer ter obductie in beslag genomen door de politie. Ook het voertuig van het slachtoffer dat kogelinslagen vertoont is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.