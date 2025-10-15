Minister over betrokkenheid politieagent bij dodelijke schietincident: “Veiligheidsdiensten moeten de samenleving juist veilig houden”

Minister Harish Monorath va Justitie en Politie in Suriname betreurt het incident waarbij de 33-jarige Akash Jagroep dinsdagavond is overleden na meerdere keren met een dienstwapen te zijn beschoten door de 35-jarige politieman Afzal I., een voormalig huurder.

De bewindsman wacht het onderzoek in deze zaak af, maar stelt wel dat dit niet het gedrag is dat hij van veiligheidsdiensten verwacht.

“Ik betreur het, omdat veiligheidsdiensten, in het bijzonder de politieambtenaren, de samenleving juist veilig moeten houden. Onder alle omstandigheden is het voor mij niet goed te praten dat er gebruik is gemaakt van een dienstwapen.

En hij is met een dienstvoertuig gereden naar het plaatsdelict. Want er is een beef tussen die twee mensen geweest en dat heeft geleid tot het noodlottig gevolg”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De affaire speelde al langer. Jagroep is eigenaar van een perceel met meerdere appartementen. Een daarvan was eerder bewoond door de agent en zijn echtgenote R.S. Over de eigendom van het huis en perceel ontstond onenigheid.

Tijdens die confrontatie, omstreeks 22.30 uur, zou de politieman zijn dienstwapen hebben getrokken en meerdere keren gericht op Jagroep hebben geschoten. De eigenaar overleed ter plekke aan zijn verwondingen.