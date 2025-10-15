Jonna Fraser op 28 december in Suriname voor Tap Jari Urban Fest

HomeOnderwerpenEntertainmentJonna Fraser op 28 december in Suriname voor Tap Jari Urban Fest
Paramaribo maakt zich op voor een vurige jaarafsluiter: op zondag 28 december 2025 staat Jonna Fraser na twee jaar weer op Surinaamse bodem. De hitmaker sluit zijn jaar af in zijn moederland tijdens Tap Jari Urban Fest, een productie van Evenic, op de Boulevard in Paramaribo.

De terugkeer komt na een indrukwekkende run. In 2024 trok Fraser een uitverkochte Ziggo Dome met ruim 15.000bezoekers; dit jaar volgden grote festivals, van Borgoe meets Parbo en Amore Festival van La Rouge tot een show op Kwaku Summer Carnival die eveneens volledig uitverkocht raakte. Ondertussen verscheen zijn album ‘Red Rose Romance’ (2025).

Fraser’s band met Suriname klonk extra hard door in zijn track “Tyar’ En Waka”: de videoclip werd in 2025 in Suriname opgenomen en sleepte een nominatie in de wacht bij het Nederlands Film Festival.

Voor december staat opnieuw een eigen Ziggo Dome-concert gepland—op weg naar nog een uitverkochte zaal—waarna Fraser direct koers zet naar Paramaribo om het jaar feestelijk te besluiten met Tap Jari Urban Fest.

Meer details over het Suriname-optreden volgen via de organisatie Evenic.

