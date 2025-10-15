Brute woningoverval op klaarlichte dag; vrouw gekneveld achtergelaten

Een 68-jarige vrouw is dinsdag op klaarlichte dag in haar woning aan de Kanaalweg in Suriname overvallen door twee criminelen.

Het slachtoffer was bezig in haar buitenkeuken toen ze plotseling van achteren werd overmeesterd.

De verdachten sleurden haar naar de bovenverdieping van de woning, waar ze in haar slaapkamer met kledingstukken aan handen en voeten werd vastgebonden. Daarna duwden de overvallers haar onder het bed en haalden de woning volledig overhoop.

De criminelen gingen er vandoor met 200.000 Surinaamse dollars, 5.000 euro en waardevolle sieraden.

Het slachtoffer klaagde van hevige pijn over haar hele lichaam. De politie van Leiding 9A werd na de roof ingeschakeld.

Volgens buurtbewoners reden de daders voor de overval al enkele keren heen en weer door de straat op een bromfiets om de omgeving te verkennen.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.