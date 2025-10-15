Belangrijke kwalificatiewedstrijd Panama – Suriname eindigt in gelijkspel: 1-1

In het Estadio Rommel Fernández in de Panamese hoofdstad Panama-stad vond dinsdagavond 14 oktober 2025 de belangrijke kwalificatiewedstrijd tussen Panama en Suriname plaats.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 1-1.

Het was een boeiende maar vooral spannende wedstrijd waarbij Suriname al in de 21ste minuut op voorsprong kwam door een doelpunt van Richonell Margaret.

Suriname wist de voorsprong heel lang vast te houden en er waren over en weer kansen. Uiteindelijk viel in de extra tijd (96′) de gelijkmaker voor Panama: een doelpunt gescoord door Ismael Diaz.