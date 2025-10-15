HomeOnderwerpenJustitie en politie62-jarige chauffeur belandt met bus in goot
62-jarige chauffeur belandt met bus in goot

62-jarige chauffeur belandt met bus in goot

Een 62-jarige buschauffeur is in de vroege ochtend van woensdag met zijn personenbus in een goot terechtgekomen langs de Coesewijnestraat in Suriname.

Volgens de buschauffeur R.B. reed hij over voornoemde weg toen plotseling een zwerver de weg overstak.

Om een aanrijding te voorkomen, week de buschauffeur uit. Hierbij verloor hij de controle over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte en in de langs de weg lopende goot belandde.

Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig liep wel schade op. Met behulp van een vrachtwagen met een grijper werd de witte personenbus later uit de goot verwijderd.

