‘Wang Libi Sma’ van Lingo en Skoomsky meer dan 3 miljoen keer bekeken op YouTube

Lingo en Skoomsky hebben met het nummer Wang Libi Sma een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van hun hit is momenteel al meer dan 3 miljoen keer bekeken op YouTube.

Het lied behaalde in ruim zes maanden de drie miljoen weergaven. De grens van twee miljoen werd al na iets meer dan drie maanden bereikt, terwijl de eerste miljoen views binnen twee maanden werd gehaald.

Wang Libi Sma stond de afgelopen maanden in de top 10 bij verschillende radiostations in Suriname. Het nummer is ook in Frans-Guyana en Nederland bekend.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat het nummer veel aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de Surinaamse artiesten.

De videoclip van Wang Libi Sma is hieronder te zien.