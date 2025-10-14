Twist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt ‘niet gezien’, advocaat toont ontvangstbewijs

Tijdens de tribute aan Desi Bouterse gisteravond in het DDB NDP Info Centrum, kreeg president Jennifer Simons de vraag of er bij haar een gratieverzoek is ingediend voor vier veroordeelden uit het 8 decemberstrafproces.

Het staatshoofd van Suriname reageerde kort: “Ik weet het niet, ik heb het nog niet gezien.” Op de vervolgvraag of het verzoek is ontvangen, schudde ze ontkennend het hoofd.

Direct daarna nam advocaat Irvin Kanhai het woord. Volgens hem hééft hij een gratieverzoek ingediend en is er op 17 september al voor ontvangst getekend. “Ze hebben getekend voor ontvangt, als ze het niet gezien heeft kan ik met je huishouden niets doen want ze heeft getekend voor ontvangst.. in elk geval het kabinet heeft getekend voor ontvangst“, aldus Kanhai.

De advocaat die hoofdverdachte Desi Bouterse jarenlang heeft bijgestaan in het 8 decemberstrafproces liet vervolgens een bewijs van ontvangst zien. Hij verwacht van het verzoek dat ze moeten doen wat gedaan moet worden; die mensen gratie geven.

Op 20 december 2023 werd Desi Bouterse definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden. Medeverdachten Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe kregen 15 jaar. Geffery, Brondenstein en Dendoe meldden zich bij de gevangenis; Bouterse en Dijksteel sloegen op de vlucht.

De tegenspraak tussen president en advocaat is zeer opmerkelijk aangezien het bijna een maand gelden is dat het verzoek is ontvangen. Of en wanneer het gratieverzoek officieel wordt behandeld, is vooralsnog onduidelijk.