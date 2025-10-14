HomeOnderwerpenJustitie en politieTwist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt 'niet gezien', advocaat toont ontvangstbewijs
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Twist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt ‘niet gezien’, advocaat toont ontvangstbewijs

-

0
Twist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt 'niet gezien', advocaat toont ontvangstbewijs
Foto (c) NDP Facebookpagina

Tijdens de tribute aan Desi Bouterse gisteravond in het DDB NDP Info Centrum, kreeg president Jennifer Simons de vraag of er bij haar een gratieverzoek is ingediend voor vier veroordeelden uit het 8 decemberstrafproces.

Het staatshoofd van Suriname reageerde kort: “Ik weet het niet, ik heb het nog niet gezien.” Op de vervolgvraag of het verzoek is ontvangen, schudde ze ontkennend het hoofd.

Direct daarna nam advocaat Irvin Kanhai het woord. Volgens hem hééft hij een gratieverzoek ingediend en is er op 17 september al voor ontvangst getekend. “Ze hebben getekend voor ontvangt, als ze het niet gezien heeft kan ik met je huishouden niets doen want ze heeft getekend voor ontvangst.. in elk geval het kabinet heeft getekend voor ontvangst“, aldus Kanhai.

De advocaat die hoofdverdachte Desi Bouterse jarenlang heeft bijgestaan in het 8 decemberstrafproces liet vervolgens een bewijs van ontvangst zien. Hij verwacht van het verzoek dat ze moeten doen wat gedaan moet worden; die mensen gratie geven.

Op 20 december 2023 werd Desi Bouterse definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden. Medeverdachten Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe kregen 15 jaar. Geffery, Brondenstein en Dendoe meldden zich bij de gevangenis; Bouterse en Dijksteel sloegen op de vlucht.

De tegenspraak tussen president en advocaat is zeer opmerkelijk aangezien het bijna een maand gelden is dat het verzoek is ontvangen. Of en wanneer het gratieverzoek officieel wordt behandeld, is vooralsnog onduidelijk.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Panamese fans houden spelers Natio in hotel wakker met herrie; politie grijpt niet in
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen