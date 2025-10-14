HomeOnderwerpenMaatschappijTalkshow over giftige relaties, huiselijk geweld en femicide 
Talkshow over giftige relaties, huiselijk geweld en femicide 

Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw gedood. Vaak door haar partner of ex. In veel gevallen gaat er een langere periode van dwingende controle aan vooraf.

In Nederland worden naar schatting 200.000 mensen jaarlijks slachtoffer van dwingende controle. Vaak beseffen mensen uit de directe omgeving van het slachtoffer, en ook slachtoffers zelf, niet dat hiervan sprake is.

Toch kunnen we signalen herkennen. Wie de signalen herkent, kan ingrijpen en kan mogelijke femicide voorkomen. 

Daarom startte het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs de campagne ‘Waar ben je?’ In het kader van deze campagne en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Waterkant.Net enkele talkshows georganiseerd over giftige relaties, huiselijke geweld en femicide.

De talkshows stonden onder leiding van Donna Senders en Yannick Post, presentatoren van radio FunX. De eerste aflevering is hierboven te bekijken.

Kent u iemand die met zware dwingende controle in en relatie te maken heeft? En bent u bang dat deze persoon gevaar loopt? Of zit u zelf misschien in een relatie waarin u veel last heeft van een ongezonde vorm van (dwingende) controle en heeft u hulp nodig? 

Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar. Via de website van Veilig Thuis kunt u chatten, maar u kunt ook bellen: 0800-2000

