HomeNieuws uit SurinameSuriname moet winnen van Panama voor behoud koppositie groep A
Nieuws uit SurinameSportUitgelicht

Suriname moet winnen van Panama voor behoud koppositie groep A

-

0
Natio Suriname start okt 2025

Het Surinaams elftal (Natio) komt vandaag in groep A van de derde en laatste ronde van de WK-kwalificaties voor Noord- en Centraal-Amerika 2026 voor de vierde keer in actie. Het gaat om een uitwedstrijd tegen Panama. De thuisontmoeting op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Na drie speeldagen hebben beide landen vijf punten. Ondanks het gelijke aantal punten staat Suriname bovenaan in de groep dankzij een beter doelsaldo: drie doelpunten gescoord en twee doelpunten tegen, tegenover Panama met twee gescoorde en één tegendoelpunt.

Natio moet winnen om de koppositie te behouden en definitief af te rekenen met de concurrent. Suriname is in groep A ingedeeld, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Natio speelt na vandaag vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.

De wedstrijd tussen Panama en Suriname begint om 22.00 uur Surinaamse tijd en 03.00 uur Nederlandse tijd.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Talkshow over giftige relaties, huiselijk geweld en femicide 
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen