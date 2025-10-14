Suriname moet winnen van Panama voor behoud koppositie groep A

Het Surinaams elftal (Natio) komt vandaag in groep A van de derde en laatste ronde van de WK-kwalificaties voor Noord- en Centraal-Amerika 2026 voor de vierde keer in actie. Het gaat om een uitwedstrijd tegen Panama. De thuisontmoeting op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Na drie speeldagen hebben beide landen vijf punten. Ondanks het gelijke aantal punten staat Suriname bovenaan in de groep dankzij een beter doelsaldo: drie doelpunten gescoord en twee doelpunten tegen, tegenover Panama met twee gescoorde en één tegendoelpunt.

Natio moet winnen om de koppositie te behouden en definitief af te rekenen met de concurrent. Suriname is in groep A ingedeeld, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Natio speelt na vandaag vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.

De wedstrijd tussen Panama en Suriname begint om 22.00 uur Surinaamse tijd en 03.00 uur Nederlandse tijd.