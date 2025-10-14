Santokhi blij dat president Simons Nederlandse koningspaar heeft uitgenodigd voor staatsbezoek

Het was volgens oud-president Chan Santokhi nooit de bedoeling dat het Nederlandse koningspaar in zijn regeerperiode naar Suriname zou komen. De uitnodiging die hij tijdens zijn staatsbezoek in Nederland aan koning Willem-Alexander deed, was volgens Santokhi bedoeld voor de viering rond 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 2025.

Hij is daarom blij dat de huidige regering onder president Jennifer Simons, ondanks problemen tussen de NDP en Nederland in het verleden, deze zaak heeft opgepakt en het koningspaar zelf heeft uitgenodigd.

“Ik ben op staatsbezoek geweest in Nederland en ik ben ook ontvangen door de koning (foto). Daar hebben we bilaterale gesprekken gevoerd en daar is de eerste uitnodiging achtergelaten voor de koning om naar Suriname te komen rond 50 jaar onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is ook benadrukt: als je komt, besteed ook aandacht aan de gedeelde geschiedenis rond het slavernijverleden. Daarna is die uitnodiging schriftelijk verstuurd door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zijn eerste reactie was dat hij graag wilde komen naar Suriname. We hebben toen ook premier Rutte uitgenodigd en hij is er wel geweest. Dus we hebben de koning niet uitgenodigd in een periode van een president of regeertermijn. We hebben het bewust gedaan, zodat hij komt rond de viering van de onafhankelijkheid.

Wel, een nieuwe regering komt en die pakt het op. En ik ben blij dat de nieuwe regering het oppakt ondanks wat in het verleden is gebeurd,” zei Santokhi in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens Santokhi is in 2008 ook de toenmalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende in Suriname geweest en is de NDP-fractie toen uit De Nationale Assemblee (DNA) gelopen. Dat gebeurde ook in 2022 bij het bezoek van toenmalige premier Mark Rutte.

“Dus ik ben blij dat men nu leiderschap toont in het grotere belang, naar natiën en de historie van verbondenheid kijkt en tegelijkertijd naar de toekomst. Alleen hoop ik dat er een goede agenda wordt samengesteld voor hernieuwde samenwerking en waarbij de samenleving ook betrokken wordt.

Tegelijkertijd moet er ook gekeken worden naar de gedeelde geschiedenis met inachtneming van onze soevereiniteit,” aldus Santokhi.