Roep om blijvend eerbetoon voor Bouterse in de vorm van beeld

Op zijn 74ste verjaardag werden diverse beelden gemaakt- beeld via Starnieuws | video onder

Op de dag dat Desi Bouterse 80 jaar zou zijn geworden, klonk de roep om een blijvend eerbetoon luider dan ooit. Uit kringen van de Nationale Democratische Partij (NDP) én daarbuiten gaan stemmen op om een beeld van Bouterse op te zetten ter nagedachtenis.

Over de vorm, een borstbeeld of een standbeeld en de plek wordt nog gediscussieerd. NDP-woordvoerder Panka zei bij D-TV Express dat hij het plan steunt en schoof OCER – het partijkwartier in Suriname – naar voren als logische locatie.

Anderen pleiten juist voor een zichtbare plek in de stad. D-TV verslaggever Jerrel Harderwijk opperde het centrum van Paramaribo, in de buurt van andere prominente standbeelden, zoals dat van Jaggernath Lachmon.

Het maken van een beeld voor Bouterse kwam ook al ter sprake toen hij 74 jaar werd. Toen werden diverse beelden aan Bouterse, die op dat moment president van Suriname getoond zoals in de video onderaan te zien is.

Wat nu vaststaat: een grote groep binnen de NDP, en volgens initiatiefnemers ook daarbuiten, wil dat Bouterse ‘ergens op een voetstuk’ wordt geplaatst. De vraag waar en hoe groot dat beeld moet zijn, blijft onderwerp van gesprek.

Een officieel besluit is nu nog niet genomen. Voorlopig lijkt de keuze te gaan tussen een borstbeeld of een standbeeld op een centrale publieke plek.

De komende tijd wordt verdere afstemming verwacht over vorm, locatie en procedure.

