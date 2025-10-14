HomeOnderwerpenMaatschappijRichano Santokhi aangehouden in de VS
Maatschappij

Richano Santokhi aangehouden in de VS

Richano Santokhi
Richano Santokhi, zoon van Chan Santokhi

De zoon van ex-president Chandrikapersad Santokhi, Richano Santokhi, is vandaag in de Verenigde Staten aangehouden. Vernomen wordt dat dit te maken zou hebben met zijn verblijfsstatus.

Zijn verzoek tot verblijfsaanvraag zou nog in behandeling zijn bij de Amerikaanse autoriteiten meldt Chronos Times.

Er zijn nog geen verdere details bekend over de omstandigheden van de aanhouding of eventuele vervolgstappen meldt de site.

Chan Santokhi heeft het bericht bevestigd op Facebook en zegt: “hij wordt in deze zaak juridisch bijgestaan door een advocaat. Ik heb vertrouwen in een zorgvuldige en rechtvaardige afhandeling van de zaak door de bevoegde instanties en wacht het onderzoek af.”

