Panamese fans houden spelers Natio in hotel wakker met herrie; politie grijpt niet in

Afgelopen nacht is de voorbereiding van Natio Suriname op de belangrijke wedstrijd tegen Panama, ernstig verstoord. In de nacht van maandag op dinsdag, rond 01.00 uur, verzamelden groepen Panamese supporters zich voor het Marriott-hotel waar de Surinaamse selectie verblijft.

Er waren grote speakers geplaatst waaruit luide muziek en geschreeuw kwam. Hiermee werd de nachtrust van de spelers langdurig verstoord.

Volgens een ooggetuige uit Suriname, die live beelden (onder) van het incident deelde, ging het om bewust kabaal om de ploeg wakker te houden. Op de video is te zien hoe de menigte voor het hotel lawaai maakt met grote speakers.

De Panamese politie was volgens de getuige aanwezig, maar greep niet in. “Er werd niets gedaan om de rust te herstellen”, klinkt het. Het is onduidelijk of het hotel of de bond formeel klacht heeft ingediend.

De timing is pikant: Natio speelt vandaag een WK-kwalificatieduel. Rust en focus zijn cruciaal, maar de ploeg kreeg in plaats daarvan een onrustige nacht cadeau.

De Surinaamse voetbalachterban reageert verontwaardigd en spreekt van onsportieve intimidatie. Of er gevolgen komen voor de organisatie of lokale autoriteiten, is vooralsnog onbekend.

De spelers van Natio lieten zich niet intimideren en kwamen midden in de nacht naar buiten met de Surinaamse vlag, om het feestje mee te vieren: