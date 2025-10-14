HomeOnderwerpenJustitie en politieMan lost schoten op woning na ruzie over parkeren
Man lost schoten op woning na ruzie over parkeren

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Aan de Masonstraat in Suriname heeft een automobilist afgelopen nacht, na een woordenwisseling met een bewoner, meerdere schoten op diens woning gelost.

De 43-jarige aangever A.G. had de bestuurder aangesproken omdat die zijn auto voor de inrit had geparkeerd.

Nadat de man zijn voertuig aan de overzijde had gezet, dreigde hij de woning te beschieten. Even later voegde hij de daad bij het woord en vuurde met een vuistvuurwapen meerdere keren op de voordeur, die verschillende kogelinslagen opliep.

De schutter stapte in een grijze Toyota Rush en vertrok in de richting van de Negrekopoestraat.

De politie van Geyersvlijt is ingeschakeld en werkt aan zijn opsporing en aanhouding.

BakkaNa Party

Twist rond gratieverzoek 8-decemberzaak: president zegt 'niet gezien', advocaat toont ontvangstbewijs
