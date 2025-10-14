Man die bij aanrijding tas met geld uit auto steelt aangehouden

Het Quick Response Team (QRT) heeft in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de Criminele Inlichtingen Unit (CIU), de 45-jarige Brayan S. aangehouden.

De verdachte werd na zijn arrestatie overgedragen aan de politie van bureau Centrum.

Brayan S. wordt, samen met een nog voortvluchtige kompaan, in verband gebracht met een diefstal die in de nacht van 27 op 28 september 2025 plaatsvond aan de Sommelsdijckstraat in Suriname.

Het slachtoffer had zijn voertuig daar geparkeerd om met betrokkenen van een aanrijding te praten. Tijdens een onbewaakt moment maakte een onbekende man een tas met daarin een geldbedrag in Surinaamse dollar en vreemde valuta uit het voertuig buit en vluchtte vervolgens in onbekende richting.

Uit onderzoek blijkt dat een tweede man op een bromfiets de omgeving observeerde tijdens het plegen van het misdrijf.

Na gezamenlijk onderzoek en uitgewerkte informatie van DNV en CIU kwam Brayan S. in beeld als verdachte. Hij werd door het QRT aangehouden. De bromfiets die hij ten tijde van de diefstal gebruikte, is in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en verwacht de tweede verdachte spoedig aan te houden.