Akiemboto ligt niet wakker van kritiek: “Het is geen dubbele functie”

Sergio Akiemboto, Chief of Staff op het Kabinet van de President, die recent is benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie, ligt niet wakker van de kritiek rondom deze tweede benoeming. Er is volgens hem geen sprake van friends & family-beleid, aangezien hij geen familie van de president is, maar een partijgenoot.

“Zolang je een bepaalde verantwoordelijkheid draagt, gaat er altijd kritiek komen uit de samenleving. Heel nuchter ga ik ermee om. Ik heb me er bewust niet in gelaten of er een opmerking over gemaakt. Maar wat omschrijf je als een dubbele functie? Elke persoon in de RvC heeft een andere baan. Het is geen dubbele functie. Het is geen fulltime job”, zei Akiemboto in een interview op D-TV Express.

De NDP’er voerde aan dat de RvC een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om toezicht te houden. Mensen zouden kritiek moeten leveren op de prestatie en niet vooraf zomaar karaktermoord plegen. Akiemboto vraagt minimaal zes maanden om beoordeeld te worden of hij een goede job heeft gedaan in de RvC.

President Jennifer Simons heeft volgens de NDP’er, met het oog op de olie- en gasontwikkelingen, het toch belangrijk gevonden om een goede RvC neer te zetten en heeft een beroep op hem gedaan om daarin lid te zijn.

“Ik ben een ambtenaar, dus ik weet niet waarom er van een dubbele functie wordt gesproken. Gaat het erom dat er een dubbel salaris wordt verdiend? Het is een vergoeding die wordt toegekend en ik heb een uitgesproken mening daarover.

Als ik ooit eens processen zou hebben in dit land, zou ik de salarissen van topkader ruim verhogen. Omdat we allemaal goede bestuurders willen, maar we de mensen niet belonen. Goed opgeleide mensen moet je goed waarderen voor het werk dat ze doen. Daarom zitten de meeste mensen bij het bedrijfsleven.

Natuurlijk moet de performance ook daar zijn, maar je ie musu pai den man bun”, aldus Akiemboto, die vindt dat niemand een regel kan noemen die is overtreden.