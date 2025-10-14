HomeOnderwerpenJustitie en politieAfspraak blijkt valstrik; criminelen slaan autoruiten kapot bij mislukte roofoverval
Afspraak blijkt valstrik; criminelen slaan autoruiten kapot bij mislukte roofoverval

Drie gemaskerde criminelen hebben maandagavond een mislukte roofoverval gepleegd aan de Kwattaweg, nabij een slijterij in Suriname. Ze waren gekleed in zwarte capuchons en gewapend met een koevoet.

De 27-jarige aangever V.S. verklaarde dat hij een afspraak had met een man voor een werkopdracht. Bij aankomst op de afgesproken locatie bleek dit echter een valstrik te zijn.

Het slachtoffer werd plotseling aangevallen door het trio. Ze sloegen de voor- en achterruit van zijn voertuig kapot.

Desondanks wist de aangever te ontkomen. Hij reed met zijn beschadigde voertuig weg en liep daarbij een schouderblessure op.

De criminelen, die in een zwarte Toyota Wish zaten, vluchtten via de Marinus van Doornstraat in de richting van de Toevluchtweg.

De daders konden niets buitmaken en zijn nog voortvluchtig. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek.

