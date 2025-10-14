Aangifte grootschalige oplichting met kavels: directeur vastgoedbedrijf aangehouden

De politie van Lelydorp heeft afgelopen donderdag een aangifte opgenomen tegen de directeur van Roberts Landholding N.V. in Suriname. De man wordt verdacht van grootschalige oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

Vernomen wordt dat de ondernemer meer dan 100 blote kavels heeft verkocht aan burgers, waarbij hij aanzienlijke voorschotten in ontvangst nam. Het betrof kavels van een verkavelingsproject aan de Javaweg, nabij Reeberg.

Later bleek echter dat het terrein helemaal niet van Roberts is, maar eigendom van een derde partij.

Uit onderzoek blijkt dat de directeur drie jaar geleden inderdaad in onderhandeling was om het gehele verkavelingsproject op te kopen. Door gebrek aan financiële middelen kwam de koop echter niet tot stand.

Desondanks zette hij een bedrijfsstempel van Roberts Landholding op de perceelkaart en deed hij zich voor als eigenaar van de gronden.

De Surinaamse politie stelt dat Roberts zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte. De zaak is in behandeling genomen en meerdere gedupeerden hebben zich reeds gemeld.

Na de aangifte is de verdachte aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld

De politie van Lelydorp roept benadeelden op zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat de omvang van de fraude in kaart kan worden gebracht.