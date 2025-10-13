HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw neergestoken na ruzie om drinkwater
Vrouw neergestoken na ruzie om drinkwater

Een ruzie tussen twee vrouwen aan de Sitalweg in Suriname is zondag geëindigd in een steekpartij.

Volgens de eerste informatie had de 25-jarige G.B. zonder toestemming drinkwater gehaald bij de 21-jarige Farida. Dit leidde tot een felle woordenwisseling, waarbij Farida een mes trok en het slachtoffer meerdere malen stak.

Het slachtoffer liep steek- en snijverwondingen op aan haar neus, rug, borst en schouders. Haar gezondheidstoestand is volgens de artsen stabiel.

De verdachte werd ter plaatse aangehouden en het gebruikte mes is in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de 21-jarige Farida in verzekering gesteld.

