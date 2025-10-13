HomeNieuws uit SurinameVoormalig kandidaat op NDP-lijst vervangt technisch directeur EBS
Voormalig kandidaat op NDP-lijst vervangt technisch directeur EBS

Bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) vind maandagochtend 13 oktober 2025 de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Daarbij zal Chief Technical Officer (CTO) Armand Bipat ontheven worden uit zijn functie als technisch directeur.

Bipat wordt opgevolgd door Rishidath Mathoera, die bij de laatst gehouden verkiezingen op nummer 23 van de lijst van de Nationale Democratische Partij (NDP) stond.

Mathoera, die ook secretaris van de EBS-bond is, behaalde destijds 188 stemmen en zou zitting nemen in De Nationale Assemblee. Hoewel zijn stukken al in behandeling waren, heeft hij uiteindelijk niet bewilligd.

Maandag zullen volgens de agenda ook de drie raadsleden S. Mehairjan, R. Deira en U.Panchoe vervangen worden. S. Goerdat en L. Brunings worden benoemd als nieuwe raadsleden.

De vergadering van de aandeelhouders komt op een moment dat er informatie over een vermeend corruptieschandaal bij de EBS naar buiten kwam. Klokkenluiders zouden informatie over een groot corruptieschandaal hebben gedeeld. Of dit onderwerp ook op de agenda staat maandag is niet bekend.

