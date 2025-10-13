Rotterdam viert 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november aanstaande, organiseert Concertgebouw de Doelen op zaterdag 22 november een eenmalig Sranan Poku Concert. Het programma brengt een eerbetoon aan een halve eeuw Surinaamse muziekgeschiedenis, aan de verbondenheid tussen Suriname en Nederland en viert de Surinaamse identiteit.

Historisch verband

Het jubileumconcert verwijst naar een belangrijk moment in de gedeelde geschiedenis. Op Paaszondag 30 maart 1975, vond in de Doelen de eerste nationale culturele manifestatie plaats op weg naar Srefidensi, de Surinaamse onafhankelijkheid, die door 1000 Surinamers bezocht werd. Ook de toenmalige Surinaamse premier Henck Arron, die in Nederland verbleef voor besprekingen met de regering-Den Uyl, was aanwezig.

Vijftig jaar later keert de Surinaamse gemeenschap terug naar dezelfde locatie om de onafhankelijkheid van Suriname te vieren met thematisch concert dat tot uiting zal brengen een land dat zelfstandig wordt, de Surinaamse culturele identiteit en de veelkleurige samenleving.

Breed samengesteld programma

Het Sranan Poku Concert voert het publiek door vijftig jaar Surinaamse muziek, vertolkt door de solisten Powl Ameerali en Nisha Madaran uit Suriname. Onder de Surinaams-Nederlandse artiesten bevinden zich Oscar Harris en Edgar ‘wasmachine’ Burgos, die zelfs al langer dan 50 jaar aan de muzikale weg timmeren. De overige solisten zijn allen zeer bekend in de Surinaamse samenleving. Aron Elstak, een Nederlandse cabaretier, acteur en zanger met Surinaamse roots zal voor het eerst zijn Surinaamse entree maken. Elstak zingt elke zaterdag het Spijkerlied aan het slot van het Radioprogramma Spijkers met Koppen.

De presentatie is in handen van Howard Komproe

Dit eenmalig en uniek concert vindt plaats in de Grote Zaal van de Doelen op zaterdag 22 november en begint om 20.30 uur (inloop 19.30 uur). Na afloop is er een informele afterparty in de foyer. Toegangskaarten vanaf 29. Meer informatie: https://tinyurl.com/50jaarsuriname