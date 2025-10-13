Nieuwe website brengt Surinaamse staatsrechtelijke geschiedenis online samen

De Stichting Mr. Jules Ajodhia ter Bevordering van de Staatsrechtwetenschap heeft officieel de website Grondwet.SR gelanceerd. Dit nieuwe digitale platform ontsluit voor het eerst de volledige constitutionele ontwikkeling van Suriname vanaf de 17e eeuw tot heden voor een breed publiek.

De stichting, vernoemd naar de voormalige vicepresident en jurist Mr. Jules Ajodhia (1945-2024) werd opgericht om kennis, onderzoek en onderwijs op het gebied van de Surinaamse staatsrechtwetenschap te bevorderen. Ajodhia, die tweemaal vicepresident van de Republiek Suriname was, speelde een sleutelrol bij het herstel van de democratische rechtsstaat vanaf 1987.

Veel van de Surinaamse constitutionele geschiedenis was verspreid was over verschillende archieven, bibliotheken en verouderde publicaties. De website Grondwet.SR brengt deze bronnen nu samen op één centrale plek.

Iedereen, van student tot onderzoeker of geïnteresseerde burger, kan makkelijk inzicht krijgen in de ontwikkeling van de Surinaamse rechtsstaat.

De lancering vindt plaats in de aanloop naar het 50-jarig jubileum van de onafhankelijkheid in 2025, een symbolisch moment om de historische ontwikkeling van het staatsrecht te herwaarderen.

Naast de huidge Grondwet met toelichtingen, bevat het platform ook alle eerdere constituties, regeringsreglementen, staatsregelingen, Gouvernementsbladen en toelichtingen die teruggaan tot 1621. Daarnaast biedt de site een studentensectie met studiemateriaal en toelichtingen om het vak staatsrecht op scholen en universiteiten te ondersteunen.

Met dit initiatief wil de stichting bijdragen aan toegankelijke kennis over de grondslagen van het Surinaamse staatsbestel, de bewustwording van staatsburgerschap versterken en het academisch debat over rechsstaat en democratie stimuleren.