Minister Tsang: Herstel van ingestorte brug bij Witagron kan zeker een half jaar duren

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) heeft zaterdag samen met verschillende autoriteiten een oriëntatiebezoek gebracht aan de brug over de Coppenamerivier bij Witagron.

De brug stortte vrijdag gedeeltelijk in, toen een trekker met oplegger, beladen met houtblokken, eroverheen reed. De oplegger en de lading kwamen daarbij in de rivier terecht.

Tsang zegt dat de brug al lange tijd aan herstel toe was. Hij herinnert eraan dat de brug in 2018 ook tijdelijk werd afgesloten. Volgens hem zijn er destijds twee keer bestekken opgemaakt voor herstelwerkzaamheden, maar is het nooit tot uitvoering gekomen. Dat uitstel heeft er volgens de minister toe geleid dat de brug niet goed is onderhouden.

Volgens de bewindsman is onderhoud het grote probleem in Suriname, omdat er onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Daarin zal volgens hem verandering moeten komen.

De OWRO-minister zegt dat uit de eerste beoordeling blijkt dat de brug niet binnen twee weken kan worden hersteld; er wordt gekeken naar een herstelperiode van zeker een half jaar.

Als tijdelijke maatregel wordt een ponton ingezet om gestrande personen en voertuigen aan beide zijden van de rivier over te zetten, totdat de brug is hersteld en weer veilig kan worden gebruikt.