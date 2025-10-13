HomeOnderwerpenMaatschappijMinister Tsang: Herstel van ingestorte brug bij Witagron kan zeker een half...
MaatschappijOverheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Minister Tsang: Herstel van ingestorte brug bij Witagron kan zeker een half jaar duren

-

0
brug bij witagron ingestort foto vanuit rivier

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) heeft zaterdag samen met verschillende autoriteiten een oriëntatiebezoek gebracht aan de brug over de Coppenamerivier bij Witagron.

De brug stortte vrijdag gedeeltelijk in, toen een trekker met oplegger, beladen met houtblokken, eroverheen reed. De oplegger en de lading kwamen daarbij in de rivier terecht.

Tsang zegt dat de brug al lange tijd aan herstel toe was. Hij herinnert eraan dat de brug in 2018 ook tijdelijk werd afgesloten. Volgens hem zijn er destijds twee keer bestekken opgemaakt voor herstelwerkzaamheden, maar is het nooit tot uitvoering gekomen. Dat uitstel heeft er volgens de minister toe geleid dat de brug niet goed is onderhouden.

Volgens de bewindsman is onderhoud het grote probleem in Suriname, omdat er onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Daarin zal volgens hem verandering moeten komen.

De OWRO-minister zegt dat uit de eerste beoordeling blijkt dat de brug niet binnen twee weken kan worden hersteld; er wordt gekeken naar een herstelperiode van zeker een half jaar.

Als tijdelijke maatregel wordt een ponton ingezet om gestrande personen en voertuigen aan beide zijden van de rivier over te zetten, totdat de brug is hersteld en weer veilig kan worden gebruikt.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Voormalig kandidaat op NDP-lijst vervangt technisch directeur EBS
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen