Jongetje (3) uit dorp verdrinkt tijdens baden in rivier

In het dorp Kajapatie is zondagavond 12 oktober een tragedie gebeurd. De driejarige Vaniel Morjello verdween tijdens het baden in de rivier en werd vandaag dood teruggevonden.

Volgens de politie van regio Midden Suriname was de jongen gisteren rond 18.00 uur samen met een tante aan het water. Op een onbewaakt moment was hij niet meer te zien.

Dorpsbewoners sloegen alarm en begonnen direct te zoeken; alleen zijn onderbroek werd aangetroffen.

Pas op maandag 13 oktober kon het ontzielde lichaam van Vaniel worden geborgen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam overgedragen aan de familie.