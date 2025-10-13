HomeOnderwerpenJustitie en politieJongetje (3) uit dorp verdrinkt tijdens baden in rivier
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Jongetje (3) uit dorp verdrinkt tijdens baden in rivier

-

0
rivier in Suriname
Beeld ter illustratie

In het dorp Kajapatie is zondagavond 12 oktober een tragedie gebeurd. De driejarige Vaniel Morjello verdween tijdens het baden in de rivier en werd vandaag dood teruggevonden.

Volgens de politie van regio Midden Suriname was de jongen gisteren rond 18.00 uur samen met een tante aan het water. Op een onbewaakt moment was hij niet meer te zien.

Dorpsbewoners sloegen alarm en begonnen direct te zoeken; alleen zijn onderbroek werd aangetroffen.

Pas op maandag 13 oktober kon het ontzielde lichaam van Vaniel worden geborgen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam overgedragen aan de familie.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Doekhie aan Kadensi: “Wil je nu dat ik je als gifmenger in mijn keuken moet brengen?”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen