Inbraak bij plasticfabriek; kluizen leeggehaald

Onverlaten hebben in de nacht van zaterdag op zondag 12 oktober ingebroken in een plasticfabriek aan de P. Chandishawweg in Suriname.

Bij de inbraak, die plaatsvond plaats tussen 19.30 en 07.30 uur, zijn twee kluizen leeggehaald met daarin 57.000 Surinaamse dollars.

Uit het onderzoek blijkt dat de daders via de linkergevel van het pand, dat is opgetrokken uit steen en dakplaten, een opening in het dak hebben gemaakt. Via die weg verschaften zij zich toegang tot de kantoorruimte.

In die ruimte waren de kluizen bevestigd. Overige schade of vermissingen zijn vooralsnog niet vastgesteld.

De politie zet het onderzoek voort en probeert de verdachten op te sporen.