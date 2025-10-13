HomeOnderwerpenJustitie en politieHouten huis in Balingsula tot de grond toe afgebrand; bewoners niet thuis
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Houten huis in Balingsula tot de grond toe afgebrand; bewoners niet thuis

-

0
Houten huis in Balingsula tot de grond toe afgebrand
Foto (c) Korps Politie Suriname

Een houten laagbouwwoning in de omgeving van Balingsula is zondag 12 oktober 2025 volledig in vlammen opgegaan. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van bureau Brokopondo kwam ter plaatse na een melding van een felle woningbrand en trof een huis aan dat, samen met de volledige inboedel, al was verwoest.

Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd. De brandweer van Brownsweg kon bij aankomst alleen nog nablussingswerkzaamhedenverrichten.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De afdeling Forensische Opsporing (FO) heeft onderzoek gedaan op het adres. Het onderzoek loopt nog.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Jongetje (3) uit dorp verdrinkt tijdens baden in rivier
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen