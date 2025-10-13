Houten huis in Balingsula tot de grond toe afgebrand; bewoners niet thuis

Een houten laagbouwwoning in de omgeving van Balingsula is zondag 12 oktober 2025 volledig in vlammen opgegaan. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van bureau Brokopondo kwam ter plaatse na een melding van een felle woningbrand en trof een huis aan dat, samen met de volledige inboedel, al was verwoest.

Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd. De brandweer van Brownsweg kon bij aankomst alleen nog nablussingswerkzaamhedenverrichten.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De afdeling Forensische Opsporing (FO) heeft onderzoek gedaan op het adres. Het onderzoek loopt nog.