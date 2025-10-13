Doekhie aan Kadensi: “Wil je nu dat ik je als gifmenger in mijn keuken moet brengen?”

“Ik vind hem dapper dat hij die brief heeft gestuurd, maar hij kon zichzelf dat antwoord ook geven,” zo reageert oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie op de brief die de artiest Arnold ‘Kadensi’ Boekoeroe aan president Jennifer Simons heeft gericht en die in afwachting is om ingezet te worden als adviseur van het staatshoofd in Suriname.

Kadensi stelt te willen werken voor zijn salaris en niet thuis te zitten om zijn salaris gratis te ontvangen. In een interview op D-TV Express voerde Doekhie aan dat Kadensi tijdens de verkiezingscampagne strijd heeft gevoerd tegen de NDP.

“En dan wil je nu dat ik je als gifmenger in mijn keuken moet brengen? En als ik Kadensi en al dit soort mensen daar moet laten, dan kan je het verder trekken. Waarom heeft president Simons er dan niet voor gekozen om Santokhi te laten aanblijven? Waarom zijn die ministers niet gebleven?

Er zijn verkiezingen gehouden. Jij had een andere ideologie om het land op te bouwen. Misschien ook een goede ideologie, maar het volk heeft jouw ideologie afgewezen. Ze hebben gekozen voor de ideologie van tante Jenny en jij past misschien niet erin als adviseur. En als Kadensi daar is, wat gaat hij adviseren? Daarom is Santokhi thuis, ja, indien Santokhi naar hem heeft geluisterd,” zei Doekhie.

Volgens de NDP’er gaat de stelling van Kadensi dat president Simons niet met alle Surinamers wil werken niet op, omdat er ook duizenden ambtenaren en leerkrachten zijn die VHP’er zijn en gewoon zijn gehandhaafd.

“Ze zijn gebleven. Maar jij hebt niet voor het beleid gestemd, dus je gaat het beleid niet kunnen ondersteunen. En deze kleine ideologische dingen moet men gaan begrijpen,” stelde Doekhie.

Hij beweerde zeker duizend namen te kunnen noemen van personen die na de regeringswisseling in 2020 naar huis zijn gestuurd. Volgens Doekhie heeft Kadensi de overheid niet nodig om te werken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land.